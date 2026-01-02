Скидки
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

«Наши тренеры могут совершать чудеса!» Непомнящий — о работе Талалаева в «Балтике»

«Наши тренеры могут совершать чудеса!» Непомнящий — о работе Талалаева в «Балтике»
Комментарии

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о работе Андрея Талалаева в калининградской «Балтике».

«Балтика» — большая и счастливая неожиданность для нашего чемпионата. Выросла команда, которая совершает необъяснимые и невозможные вещи. Хотя я внимательно читал интервью Талалаева, в котором он объясняет этот феномен. Тем не менее восхищаюсь и удивляюсь.

Для меня это хорошо, когда тренер из игроков Первой лиги делает команду, которая способна играть в РПЛ. У нас очень сильная лига. Успех «Балтики» — это победа руководства клуба, тренерского штаба и, конечно, игроков. Для меня это хороший пример, что наши тренеры могут совершать чудеса», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

