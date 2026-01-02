Скидки
Дмитрий Парфёнов пожелал болельщикам терпения в 2026 году

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Парфёнов пожелал болельщикам терпения в новом 2026 году.

«Я уже весь в работе, поэтому в первую очередь пожелаю «Ротору» в 2026 году как можно больше побед и максимальных высот. Всему нашему футболу – дальнейшего развития как в качестве игры, так и в зрелищности матчей как шоу. Болельщикам же пожелаю терпения и искренности. Болейте за любимые команды и будьте вместе с ними, какие бы времена они ни переживали!» — сказал Парфёнов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Парфёнов ранее работал в «Торпедо» и «Актобе».

