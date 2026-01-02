В ПАОКе отреагировали на информацию о переговорах по трансферу Ливая Гарсии из «Спартака»

В пресс‑службе греческого ПАОКа сообщили, что информация о переговорах с московским «Спартаком» по поводу трансфера нападающего Ливая Гарсии не соответствует действительности. В нынешнем сезоне нападающий провёл 18 матчей на клубном уровне, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

«Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы ПАОКа «Матч ТВ».

Действующий контракт Ливая Гарсии со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 10 млн.