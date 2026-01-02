Скидки
22:45 Мск
Ван Дейк высказался о ничейном результате в матче «Ливерпуля» с «Лидс Юнайтед»

Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс

«Очевидно, что «Лидс» хорошо оборонялся, но я думаю, что мы могли бы сыграть лучше. Думаю, мы не очень хорошо сыграли в заключительной части матча, и, конечно же, было важно не пропустить гол, и мы с этим хорошо справились.

Но мы хотим значительно улучшить свою игру в заключительной части – то, что мы можем сделать. Это был один из тех вечеров, когда нельзя зацикливаться на этом слишком долго.

Конечно, намерения ясны, мы хотим добиться успеха, но, к сожалению, этого не произошло, и теперь нам нужно сосредоточиться на поездке в Лондон – которая тоже будет очень и очень сложной», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

