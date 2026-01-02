Скидки
Футбол

Микель Артета отреагировал на увольнение Энцо Марески из «Челси»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе итальянского специалиста Энцо Мареска из «Челси». Лондонский клуб объявил о расставании с Мареской вчера, 1 января.

«Желаю ему всего наилучшего. Мне очень нравится Энцо как человек, как профессионал, я думаю, он проделал потрясающую работу в «Челси». Это решение уже принято, и я просто желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Артеты официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 30 очков за 19 матчей. «Арсенал» располагается на первой строчке, заработав 45 очков.

