22:45 Мск
Артета высказался о выводах после двух поражений «Арсенала» от «Борнмута» в прошлом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вспомнил поражения от «Борнмута» (0:2, 1:2) в прошлом сезоне перед игрой 20-го тура чемпионата Англии. Встреча состоится 3 января.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Арсенал
Лондон
«Это были две совершенно разные игры. Очевидно, до 30-й минуты, когда Салиба неожиданно получил красную карточку, встреча была совсем другой. У нас были шансы, но мы умудрились проиграть дома, где в начале игры доминировали, это закончилось для нас очень плохо.

Так что многому нужно научиться, огромное уважение им. Очень хорошо знаю Андони [Ираолу], то, что он делает, думаю, невероятно. Смотрю все матчи, которые они сыграли в этом сезоне против ведущих команд, трудно понять, почему они до сих пор не добились результата в играх с ними», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

