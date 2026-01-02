УЕФА выразил соболезнования в связи с трагедией в горнолыжном курорте в Швейцарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в социальных сетях опубликовал сообщение с соболезнованиями в связи с трагедией в горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. В ночь на 1 января 2026 года там произошёл взрыв, который унёс десятки жизней, ещё более 100 человек пострадали.

«УЕФА глубоко опечален трагическими событиями новогодней ночи в Кран-Монтане, Швейцария, унёсшими жизни стольких молодых людей.

Наши мысли и глубочайшие соболезнования с жертвами, теми, кто восстанавливается после травм, и всеми, кто скорбит о потере близких.

Швейцария — наш дом, и мы солидарны с её народом, разделяя их горе в это трудное время», — написано в сообщении.