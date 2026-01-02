Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА выразил соболезнования в связи с трагедией в горнолыжном курорте в Швейцарии

УЕФА выразил соболезнования в связи с трагедией в горнолыжном курорте в Швейцарии
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в социальных сетях опубликовал сообщение с соболезнованиями в связи с трагедией в горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. В ночь на 1 января 2026 года там произошёл взрыв, который унёс десятки жизней, ещё более 100 человек пострадали.

«УЕФА глубоко опечален трагическими событиями новогодней ночи в Кран-Монтане, Швейцария, унёсшими жизни стольких молодых людей.

Наши мысли и глубочайшие соболезнования с жертвами, теми, кто восстанавливается после травм, и всеми, кто скорбит о потере близких.

Швейцария — наш дом, и мы солидарны с её народом, разделяя их горе в это трудное время», — написано в сообщении.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android