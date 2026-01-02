Агент заявил, что «Локомотив» планировал продать Дмитрия Баринова

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал, что руководство клуба пыталось продать его клиента. Так Кузьмичёв отметил, что бывший генеральный директор клуба Владимир Леонченко предлагал Баринову контракт с менее выгодными условиями. Ранее появилась информация, что Дмитрий может перейти в ЦСКА.

— Почему контракт Баринова не был продлён при Леонченко?

— Ситуация была непростой и, честно говоря, не самой тёплой для игрока. Дело в том, что в определённый момент руководство клуба, в лице Леонченко, приняло решение о трансфере Дмитрия. При этом сам Баринов не рассматривал уход из «Локомотива», для него это был дом, клуб, где он прошёл путь от академии до капитана. Представьте его состояние: человек, преданный клубу, вдруг узнаёт, что его планируют продать. Это не просто спортивное решение — это эмоциональный удар. Позже продажу отменили, пообещали, что ему предложат новый контракт, как минимум на тех же условиях, что и текущий. Но вместо этого поступило предложение с понижением зарплаты на 40%. Для любого профессионала, особенно такого уровня и с такой историей, это — не просто цифра. Это сигнал: тебя не ценят так, как ты ожидал. Такое отношение сложно стереть. Оно остаётся. С приходом Бориса Борисовича Ротенберга чувствуется попытка изменить курс — восстановить доверие, выстроить диалог. И это важно. Но прошлое никуда не девается. Оно было. И оно повлияло.

К слову, тогда действительно существовала конкретная позиция: «Локомотив» был готов отпустить игрока за € 2 млн для европейских клубов и 3 млн — для российских. Была договорённость, что я помогаю в поиске вариантов. Но в итоге сделка не состоялась, а последствия для отношений остались, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».