Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черевченко: Мухамадиев внёс вклад в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане

Черевченко: Мухамадиев внёс вклад в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказался об ушедшем из жизни экс-игроке Мухсине Мухамадиеве. О его смерти на 60-м году жизни стало известно 1 января.

«Это был великий футболист, да и человеком Мухсин был замечательным. Он много помогал молодым, большой вклад внёс в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане, где помнить о нём будут всегда. Очень грустно, что он ушёл из жизни, мы с ним общались и после того, как перестали быть футболистами, работали вместе», — приводит слова Черевченко ТАСС.

После завершения игровой карьеры Мухамадиев работал тренером в подольском «Витязе», сборной Таджикистана, таджикистанском «Истиклоле» и в других клубах, а также спортивным директором в казанском «Рубине».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android