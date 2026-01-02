Черевченко: Мухамадиев внёс вклад в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказался об ушедшем из жизни экс-игроке Мухсине Мухамадиеве. О его смерти на 60-м году жизни стало известно 1 января.

«Это был великий футболист, да и человеком Мухсин был замечательным. Он много помогал молодым, большой вклад внёс в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане, где помнить о нём будут всегда. Очень грустно, что он ушёл из жизни, мы с ним общались и после того, как перестали быть футболистами, работали вместе», — приводит слова Черевченко ТАСС.

После завершения игровой карьеры Мухамадиев работал тренером в подольском «Витязе», сборной Таджикистана, таджикистанском «Истиклоле» и в других клубах, а также спортивным директором в казанском «Рубине».