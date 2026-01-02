«Именно этого мы и хотим». Артета — о возможности выбора из трёх форвардов в «Арсенале»

Главный тренер английского «Арсенала» Микель Артета высказался о возможности выбора из трёх форвардов. Ранее сообщалось, что Кай Хаверц близок к возвращению. Габриэл Жезус, в свою очередь, уже провёл шесть матчей после травмы.

«Это помогает команде, помогает каждому игроку в отдельности. Думаю, именно этого мы и хотим — иметь варианты, учитывая количество игр в нашем расписании. Пока у нас этого не было, поэтому с нетерпением ждём, когда все будут в форме, будут показывать хорошую игру, мы сможем менять профили игроков по ходу матча, а также выбирать футболистов в наилучшей форме каждый раз», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».