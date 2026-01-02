Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Можно забыть о титулах». Ловчев рассказал, что нужно изменить в «Спартаке»

«Можно забыть о титулах». Ловчев рассказал, что нужно изменить в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что красно‑белым нужно разобраться в системе управления клубом, чтобы бороться за трофеи. На зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на 11 очков.

— Что делать «Спартаку», который идёт шестым?
— В первую очередь разобраться в системе управления, убрать суматоху в руководстве. Непонятно, кто принимает решение о тренере, о составе. У меня ощущение, что владельцы и руководители не понимают, куда надо двигаться. Пока в «Спартаке» всё так, как сейчас, можно забыть о титулах.

По игре — качество есть, но всё как‑то разобрано, будто каждый действует за счёт своих сильных качеств, а командной игры нет. Так чемпионство не взять, коллектив должен быть, команда. В связи с травмой Бабича нужно усиливать защиту, есть проблемы в этой линии. Ну и в атаке сейчас больше решают номинальные полузащитники Барко и Жерсон, а Угальде и Гарсия пока так и не поймали свою игру, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Материалы по теме
В ПАОКе отреагировали на информацию о переговорах по трансферу Ливая Гарсии из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android