«Милан» объявил о переходе Никласа Фюллькруга из «Вест Хэм Юнайтед»

Итальянский «Милан» на официальном сайте сообщил о переходе нападающего Никласа Фюллькруга из английского «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.

«Милан» рад объявить о переходе Никласа Фюллькруга в клуб на правах аренды из «Вест Хэм Юнайтед» с возможностью выкупа.

Никлас Фюллькруг родился в Ганновере, Германия, 9 февраля 1993 года. Он прошёл через молодёжную академию «Вердера» и провёл начало своей игровой карьеры в Германии, выступая за «Гройтер Фюрт», «Нюрнберг» и «Ганновер 96», прежде чем вернуться в «Вердер» в 2019 году. Летом 2023 года он перешёл в дортмундскую «Боруссию», где провёл 42 матча и забил 15 голов за сезон, три из которых в Лиге чемпионов – турнире, в котором он также вышел в стартовом составе в финале с «Реалом».

После «Боруссии» немецкий нападающий перешёл в Премьер-лигу, присоединившись к «Вест Хэм Юнайтед». В ноябре 2022 года Фюллькруг впервые был вызван в основную национальную команду и вошёл в состав сборной Германии на чемпионат мира в Катаре.

Никлас Фюллькруг будет носить футболку с номером 9», — написано в сообщении клуба.