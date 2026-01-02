Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они упустили золото». Джейми Каррагер — об увольнении Марески из «Челси»

«Они упустили золото». Джейми Каррагер — об увольнении Марески из «Челси»
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался относительно увольнения Энцо Марески из «Челси». Итальянский специалист покинул пост главного тренера первой команды «синих» накануне, 1 января.

«Они упустили золото. Как можно выиграть клубный чемпионат мира, а потом, меньше чем через год, уволить тренера? Мы не знаем, что там происходит внутри клуба, но те, кто принимают решения в «Челси», должны были сказать: «Давайте найдём способ всё исправить». Нельзя постоянно нажимать кнопку перезагрузки и ожидать прогресса. Честно говоря, непонятно, чего в «Челси» ждут. Что там будет? Очередной эксперимент? Это замкнутый круг», — приводит слова Каррагера MatchdayHQ в социальной сети X.

Материалы по теме
Энцо Мареска — первый тренер за всю историю АПЛ, которого уволили в Новый год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android