«Они упустили золото». Джейми Каррагер — об увольнении Марески из «Челси»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался относительно увольнения Энцо Марески из «Челси». Итальянский специалист покинул пост главного тренера первой команды «синих» накануне, 1 января.

«Они упустили золото. Как можно выиграть клубный чемпионат мира, а потом, меньше чем через год, уволить тренера? Мы не знаем, что там происходит внутри клуба, но те, кто принимают решения в «Челси», должны были сказать: «Давайте найдём способ всё исправить». Нельзя постоянно нажимать кнопку перезагрузки и ожидать прогресса. Честно говоря, непонятно, чего в «Челси» ждут. Что там будет? Очередной эксперимент? Это замкнутый круг», — приводит слова Каррагера MatchdayHQ в социальной сети X.