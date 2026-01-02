Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Средний тренер, вот и всё». Евгений Ловчев — о Валерии Карпине

«Средний тренер, вот и всё». Евгений Ловчев — о Валерии Карпине
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу Валерия Карпина в московском «Динамо». Российский специалист возглавлял бело-голубых с лета по осень 2025 года. Сейчас Карпин тренирует сборную России по футболу.

— Карпин в «Динамо» провалился?
— Одного не понимаю, зачем вы подписываете контракт на три года и увольняете после шести месяцев? Это ошибка, нельзя так работать. Команда провалилась при Карпине, это точно, но и не он один виноват в этом. Трансферы никуда не годятся, забрали половину «Ростова». Если хотят быть 10-ми и дальше, тогда эти трансферы подходящие — абсолютно не выдающихся игроков набрали. Результата Карпин не дал, но я и не рассчитывал, что при нём будут брать трофеи. Уже не раз говорил, это средний тренер, вот и всё на этом, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Можно забыть о титулах». Ловчев рассказал, что нужно изменить в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android