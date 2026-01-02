«Средний тренер, вот и всё». Евгений Ловчев — о Валерии Карпине

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил работу Валерия Карпина в московском «Динамо». Российский специалист возглавлял бело-голубых с лета по осень 2025 года. Сейчас Карпин тренирует сборную России по футболу.

— Карпин в «Динамо» провалился?

— Одного не понимаю, зачем вы подписываете контракт на три года и увольняете после шести месяцев? Это ошибка, нельзя так работать. Команда провалилась при Карпине, это точно, но и не он один виноват в этом. Трансферы никуда не годятся, забрали половину «Ростова». Если хотят быть 10-ми и дальше, тогда эти трансферы подходящие — абсолютно не выдающихся игроков набрали. Результата Карпин не дал, но я и не рассчитывал, что при нём будут брать трофеи. Уже не раз говорил, это средний тренер, вот и всё на этом, — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».