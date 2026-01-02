Скидки
Тренер «Страсбурга» не стал отрицать, что может возглавить «Челси» после Марески

Тренер «Страсбурга» не стал отрицать, что может возглавить «Челси» после Марески
Комментарии

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор не стал отрицать возможности своего назначения в «Челси». В четверг, 1 января, лондонский клуб объявил о расторжении контракта с Энцо Мареской.

«В жизни нет никакой гарантии. Мы не знаем, что произойдёт завтра. Я делаю свою работу. Не хочу давать гарантий относительно того, как долго проработаю здесь, но наслаждаюсь этим каждый день», — приводит слова Росеньора журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Под руководством Росеньора «Страсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. Команда набрала 23 очка и отстаёт от лидирующего «Ланса» на 14 очков.

