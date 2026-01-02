Тренер «Страсбурга» не стал отрицать, что может возглавить «Челси» после Марески

Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор не стал отрицать возможности своего назначения в «Челси». В четверг, 1 января, лондонский клуб объявил о расторжении контракта с Энцо Мареской.

«В жизни нет никакой гарантии. Мы не знаем, что произойдёт завтра. Я делаю свою работу. Не хочу давать гарантий относительно того, как долго проработаю здесь, но наслаждаюсь этим каждый день», — приводит слова Росеньора журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Под руководством Росеньора «Страсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. Команда набрала 23 очка и отстаёт от лидирующего «Ланса» на 14 очков.

