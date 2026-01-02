Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот подвёл итоги первой половины сезона для «Ливерпуля»

Арне Слот подвёл итоги первой половины сезона для «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 20-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» ответил на вопрос о результатах мерсисайдцев в первой половине сезона. Действующий чемпион АПЛ занимает четвёртое место в таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на 12 очков.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реалистично говоря, думаю, что есть две команды, кстати, «Астон Вилла» очень близка к нам по уровню. Но поскольку «Арсенал» выиграл у «Виллы», они также создали некоторый отрыв, эти две команды довольно далеко от нас, нам не следует сейчас на них зацикливаться. У нас были проблемы на протяжении всего сезона. Мы очень хорошо начали с точки зрения результатов, игры были очень напряжёнными. Затем у нас был период, когда встречи по-прежнему были очень напряжёнными, но нам постоянно не везло. Сейчас думаю, мы не проигрываем уже семь или восемь матчей подряд, но если вы так говорите, создаётся впечатление, что «они уверенно проходят лигу», но это не то, что мы делаем.

Каждая игра – это тяжёлая работа, где две команды довольно близки друг к другу. В основном мы, вероятно, лучше, чем другие команды, но недостаточно. Постоянно находимся в пределах этих 20% разницы. Буду продолжать бороться, игроки будут продолжать бороться, чтобы достичь ситуации, когда мы будем превосходить эти 20%, сможем увеличить разницу, тогда, надеюсь, найдём момент, когда сможем стремительно пройти сезон. Но первые 19 игр были постоянной борьбой, мы были близки друг к другу, иногда нам немного везло, иногда немного не везло», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Астон Вилла» располагается на третьей строчке в таблице АПЛ, опережая мерсисайдцев на шесть очков.

Материалы по теме
Первый матч «Ливерпуля» в 2026-м — разочарование. Как Экитике промахнулся с двух метров?
Первый матч «Ливерпуля» в 2026-м — разочарование. Как Экитике промахнулся с двух метров?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android