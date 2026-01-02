Скидки
«Потеряли невероятного тренера». Гвардиола отреагировал на увольнение Марески из «Челси»

«Потеряли невероятного тренера». Гвардиола отреагировал на увольнение Марески из «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об увольнении итальянского специалиста Энцо Марески из «Челси», о чём лондонский клуб объявил в четверг, 1 января.

«Позвольте мне сказать… «Челси» потерял невероятного, невероятного тренера и потрясающего человека. Но это решение руководства «Челси», поэтому добавить нечего», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2022-го по 2023-й.

Мареска возглавлял «Челси» с лета 2024 года. Под его руководством лондонская команда выиграла клубный чемпионат мира и Лигу конференций.

