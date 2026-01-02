«Потеряли невероятного тренера». Гвардиола отреагировал на увольнение Марески из «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об увольнении итальянского специалиста Энцо Марески из «Челси», о чём лондонский клуб объявил в четверг, 1 января.
«Позвольте мне сказать… «Челси» потерял невероятного, невероятного тренера и потрясающего человека. Но это решение руководства «Челси», поэтому добавить нечего», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
Напомним, Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2022-го по 2023-й.
Мареска возглавлял «Челси» с лета 2024 года. Под его руководством лондонская команда выиграла клубный чемпионат мира и Лигу конференций.
