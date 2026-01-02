Скидки
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот раскритиковал игру команды на стандартах

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (0:0) отметил неудовлетворительную игру мерсисайдцев на стандартах.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
01 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Лидс Юнайтед
Лидс

– Матч с «Лидсом» стал вашей первой ничьей 0:0 в качестве тренера «Ливерпуля».
– А, хорошо. Это неприятно слышать, но думаю, совершенно очевидно, мы практически не допускали голевых моментов в последних семи-восьми играх. Для меня также очевидно, что нам довольно сложно создавать достаточно моментов при всем владении мячом, это не новость для нас в этом сезоне. Игроки стараются, они ведут мяч к вингерам, делают рывки в центр, играют и двигаются, делают всё что угодно, но иногда нужно немного волшебства, чтобы переломить ход игры, или забить со стандартного положения. Если это происходит, внезапно все выглядит намного лучше, но до сих пор у нас такого не было.

–Считаете ли вы, что четвёртое место в таблице в середине сезона справедливо отражает результаты «Ливерпуля»?
– Да, да. Хотя разница невелика. Я уже кое-что сказал на этой пресс-конференции, так что это могло повлиять на то, что мы набрали на три, четыре, пять, шесть очков больше. Как и в матче [с «Лидсом»] и во многих других играх, если бы мы лучше играли при стандартных положениях, у нас было бы на пять, шесть, семь очков больше, так что это тоже могло немного изменить ситуацию. Но если смотреть на игру в поле, на наше положение, если я посмотрю на «Арсенал», на «Манчестер Сити» и на нас самих, думаю, справедливо, что мы не выше них. То, что мы отстаем от них на много очков, имеет свои причины, которые я только что объяснил. Но было бы несправедливо, если бы мы были выше них, учитывая нашу игру, – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Мерсисайдцы в нынешнем сезоне АПЛ пропустили 12 мячей со стандартов, при этом забили лишь трижды, имея худшую разницу голов после стандартных положений в лиге.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 33 набранных очка в 19 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 12 очков.

