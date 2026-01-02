Скидки
Гвардиола отреагировал на слухи, что Мареска может сменить его в «Ман Сити»

Гвардиола отреагировал на слухи, что Мареска может сменить его в «Ман Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что Энцо Мареска, возглавлявший «Челси», ранее вёл переговоры о возможном назначении в стан «горожан». Действующее трудовое соглашение Гвардиолы рассчитано до лета 2027 года.

«Я не имею об этом понятия. Почти уверен, что у вас об этом больше информации, чем у меня», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что испанский тренер может покинуть «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Мареска работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити» с 2022-го по 2023-й.

