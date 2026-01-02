Родриго Гоэс хочет покинуть «Реал» зимой и ведёт переговоры с двумя топ-клубами — Sport.es

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс намерен покинуть клуб нынешней зимой. На текущий момент бразильский вингер ведёт переговоры с двумя топ-клубами. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» являются главными претендентами на Родриго, однако не исключено, что «Ливерпуль» также может включиться в борьбу за подписание игрока. Подчёркивается, что трансфер нападающего из «Реала» может обойтись указанным клубам в размере около € 100 млн.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

