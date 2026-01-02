Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родриго Гоэс хочет покинуть «Реал» зимой и ведёт переговоры с двумя топ-клубами — Sport.es

Родриго Гоэс хочет покинуть «Реал» зимой и ведёт переговоры с двумя топ-клубами — Sport.es
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс намерен покинуть клуб нынешней зимой. На текущий момент бразильский вингер ведёт переговоры с двумя топ-клубами. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» являются главными претендентами на Родриго, однако не исключено, что «Ливерпуль» также может включиться в борьбу за подписание игрока. Подчёркивается, что трансфер нападающего из «Реала» может обойтись указанным клубам в размере около € 100 млн.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Официально
«Реал» подтвердил информацию о травме Мбаппе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android