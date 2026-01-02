Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик высказался перед дерби с «Эспаньолом»

Тренер «Барселоны» Флик высказался перед дерби с «Эспаньолом»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», отметив напряженную атмосферу перед дерби. Встреча пройдёт 3 января.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это нормально, в прошлом сезоне тоже было непросто. В этом году они уверены в себе, играют хорошо, находятся в хорошей позиции, оказывают на нас давление. Посмотрим, что будет. Но мы должны сохранять спокойствие и показывать свой лучший футбол. Должны играть так, как хотим. У нас достаточно мастерства, чтобы победить.

Самое важное — поддерживать свою команду и не идти против соперника. Нужно посылать позитивную энергию своей команде, сосредоточиться на своих игроках, а не на сопернике», — приводит слова Флика Sport.es.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 46 очков в 18 встречах. «Эспаньол» с 33 очками занимает пятое место.

Материалы по теме
Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной» после ментального восстановления
Истории
Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной» после ментального восстановления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android