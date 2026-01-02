Тренер «Барселоны» Флик высказался перед дерби с «Эспаньолом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», отметив напряженную атмосферу перед дерби. Встреча пройдёт 3 января.

«Это нормально, в прошлом сезоне тоже было непросто. В этом году они уверены в себе, играют хорошо, находятся в хорошей позиции, оказывают на нас давление. Посмотрим, что будет. Но мы должны сохранять спокойствие и показывать свой лучший футбол. Должны играть так, как хотим. У нас достаточно мастерства, чтобы победить.

Самое важное — поддерживать свою команду и не идти против соперника. Нужно посылать позитивную энергию своей команде, сосредоточиться на своих игроках, а не на сопернике», — приводит слова Флика Sport.es.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 46 очков в 18 встречах. «Эспаньол» с 33 очками занимает пятое место.