«Манчестер Юнайтед» может усилить состав игроком сборной Бразилии за € 40 млн — TT

«Манчестер Юнайтед» проводит повторную проверку трансферного статуса полузащитника сборной Бразилии и «Аталанты» Эдерсона. Английский клуб по-прежнему заинтересован в покупке 26-летнего футболиста. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «красным дьяволам» сообщили, что переход Эдерсона может обойтись им дешевле € 40 млн, что активизировало интерес к игроку. Однако сделка может осложниться тем, что итальянская команда не хочет отпускать полузащитника в середине сезона, а сам футболист желает продолжить карьеру в клубе, играющем в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Новости. Футбол
