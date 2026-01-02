И. о. главного тренера «Челси» Макфарлейн высказался перед матчем с «Манчестер Сити»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн высказался перед матчем 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча команд состоится 4 января.

– Никогда не знаешь, чего ожидать, но футболисты продемонстрировали энергию и энтузиазм на сегодняшней тренировке. Они выглядели сосредоточенными, полны желания победить. Игроки знают, что в воскресенье у нас очень важная игра, нужно показать всё, на что мы способны. Это чувствуется. Они профессионалы, занимаются этим давно. Уже бывали в такой ситуации.

Рис Джеймс великолепен. Настоящий лидер, поддерживал тренерский штаб и игроков. Большего и желать нельзя. Мы сосредоточены, чтобы показать наилучший результат.

– Какие чувства вы испытываете с учётом того, что вам предстоит сыграть против Хосепа Гвардиолы в вашем первом матче?

– Это футбольный матч. Речь идёт не обо мне, не о моей первой игре и не о противостоянии с Гвардиолой. Речь идёт о матче «Челси» и «Сити». Это две топ-команды.

Мы выйдем на поле и будет бороться. В этом сезоне мы уже видели, на что способна команда в важных матчах. С нетерпением ждём этого вызова, – приводит слова Калума Макфарлейна Football.London.

Ранее, 1 января, «синие» объявили о прекращении сотрудничества с Энцо Мареской.

В 19 матчах английской Премьер-лиги этого сезона лондонцы набрали 30 очков и занимают пятое место в таблице, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала». «Манчестер Сити» с 41 очком располагается на второй строчке.