В «МЮ» теряют терпение из-за методов Аморима. Рассматривается вариант с его заменой — CO

В «МЮ» теряют терпение из-за методов Аморима. Рассматривается вариант с его заменой — CO
Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» теряет терпение из-за работы главного тренера Рубена Аморима. Боссам «красных дьяволов» не нравится, что из-за игровой системы португальского специалиста команда создаёт мало моментов у ворот соперника и всё больше отстаёт от зоны Лиги чемпионов. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, манкунианцы начали прорабатывать план возможной замены для Аморима. Среди потенциальных кандидатов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» называются Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»), Андони Ираола («Борнмут») и Хави (экс-тренер «Барселоны»).

После 19 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 30 очков и занимают шестое место.

