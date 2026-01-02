Скидки
Араухо не сыграет за «Барселону» в матче с «Эспаньолом», несмотря на возвращение в команду

Защитник и капитан «Барселоны» Рональд Араухо не сыграет в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», несмотря на возвращение к тренировкам сине-гранатовых после решения психологических проблем. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик объяснил это решение.

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От него зависит, когда он вернётся. С ним всё в порядке, но Рональд не на 100% здоров физически, ему нужно решить, как быстро он вернётся. Для него это важно.

Араухо поговорил со своими товарищами по команде, вижу и чувствую, что все его поддерживают. Он вернулся, это важный игрок, ему понадобится столько времени, сколько потребуется для возвращения, но у него всё хорошо», — приводит слова Флика Sport.es.

Напомним, после матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:3) Араухо пропустил семь игр «Барселоны» во всех турнирах из-за психологических проблем. По данным СМИ, во время предоставленного клубом специального отпуска уругваец организовал поездку в Иерусалим с целью получить духовную помощь, где футболист посетил святые места.

Материалы по теме
Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной» после ментального восстановления
Истории
Араухо вернулся к тренировкам с «Барселоной» после ментального восстановления
