Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Атлетико» М готовит € 10 млн для покупки игрока «Ботафого», интересующего «Зенит» — Конур

Мадридский «Атлетико», «Зенит», «Эвертон» и «Вулверхэмптон» по-прежнему проявляют интерес к правому защитнику «Ботафого» Витиньо. При этом «матрасники» готовят предложение в размере € 10 млн для приобретения 26-летнего футболиста. В Бразилии рассматривают вариант с продажей Витиньо в «Атлетико» в качестве наиболее предпочтительного. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Ранее Конур писал, что «Ботафого» оценивает правого защитника в € 15 млн.

Витиньо играет за «Ботафого» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

