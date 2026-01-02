ESPN раскрыл имена кандидатов на пост тренера «Челси», которые не возглавят клуб

Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас», наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби и тренер «Комо» Сеск Фабрегас не рассматриваются как кандидаты на пост главного тренера лондонского «Челси» после увольнения Энцо Марески. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, основным кандидатом на эту должность является главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор. Специалист произвёл впечатление на руководство «Челси», которое также владеет акциями французского клуба.

Под руководством Росеньора «Страсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. Команда набрала 23 очка и отстаёт от лидирующего «Ланса» на 14 очков.