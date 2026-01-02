Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ESPN раскрыл имена кандидатов на пост тренера «Челси», которые не возглавят клуб

ESPN раскрыл имена кандидатов на пост тренера «Челси», которые не возглавят клуб
Комментарии

Оливер Гласнер из «Кристал Пэлас», наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби и тренер «Комо» Сеск Фабрегас не рассматриваются как кандидаты на пост главного тренера лондонского «Челси» после увольнения Энцо Марески. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, основным кандидатом на эту должность является главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор. Специалист произвёл впечатление на руководство «Челси», которое также владеет акциями французского клуба.

Под руководством Росеньора «Страсбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров. Команда набрала 23 очка и отстаёт от лидирующего «Ланса» на 14 очков.

Материалы по теме
Увольнение Марески — шок. И крест на всём проекте «Челси»
Увольнение Марески — шок. И крест на всём проекте «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android