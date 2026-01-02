Скидки
«Тоттенхэм» объявил о переходе Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» на своей странице в социальной сети X объявил о переходе 24-летнего крайнего нападающего Бреннана Джонсона в «Кристал Пэлас». Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «орлы» заплатят £ 33,5 млн (€ 38,5 млн) за вингера.

«Имя 24-летнего валлийского футболиста навсегда войдёт в нашу историю как имя автора победного гола в финале Лиги Европы УЕФА прошлого сезона. Его результативный удар стал единственным голом в матче, в котором мы победили «Манчестер Юнайтед» в Бильбао.

Благодарим Бреннана за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», — написано в сообщении лондонского клуба.

Джонсон выступал в составе «Тоттенхэма» с сентября 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 18 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

