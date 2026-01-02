«Нам нужен ещё один игрок». Тренер «Барселоны» Флик высказался о трансферах

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем 18-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» высказался о возможных трансферах каталонцев, отметив необходимость усиления защиты команды.

«Когда я смотрю на линию обороны, думаю, нам нужен ещё один игрок. Придётся подождать и посмотреть. Это должно быть что-то разумное, в январе это непросто», — приводит слова Флика Sport.es.

Напомним, защитник сине-гранатовых Андреас Кристенсен получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена во время неудачного движения на тренировке 21 декабря. До этого капитан «Барселоны» Рональд Араухо был вынужден уйти в отпуск из-за психологических проблем. Сейчас уругваец тренируется с командой.