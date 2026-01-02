Агенты предложили кандидатуру Салаха мадридскому «Реалу» — Defensa Central

Агенты предложили мадридскому «Реалу» кандидатуру Мохамеда Салаха на фоне травмы Килиана Мбаппе, из-за которой он может пропустить несколько недель. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочным» был предложен вариант с арендой 33-летнего вингера за € 12 млн. Однако в мадридском клубе отказались от этого предложения, поскольку посчитали его слишком дорогим.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

