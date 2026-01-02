Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агенты предложили кандидатуру Салаха мадридскому «Реалу» — Defensa Central

Агенты предложили кандидатуру Салаха мадридскому «Реалу» — Defensa Central
Комментарии

Агенты предложили мадридскому «Реалу» кандидатуру Мохамеда Салаха на фоне травмы Килиана Мбаппе, из-за которой он может пропустить несколько недель. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «сливочным» был предложен вариант с арендой 33-летнего вингера за € 12 млн. Однако в мадридском клубе отказались от этого предложения, поскольку посчитали его слишком дорогим.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Материалы по теме
«Рома» может арендовать Мохамеда Салаха у «Ливерпуля» — Tutto Mercato

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android