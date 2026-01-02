Скидки
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за 20-летнего нападающего — TEAMtalk

«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» следят за выступлениями 20-летнего крайнего нападающего «Уотфорда» Отмана Мааммы. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Уотфорд» не хотел бы продавать вингера нынешней зимой, однако клубу было бы сложно отказаться от потенциальной прибыли от продажи футболиста. Летом команда из Чемпионшипа заплатила «Монпелье» менее £ 1 млн за переход Мааммы.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах Чемпионшипа, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот раскритиковал игру команды на стандартах

