«Ювентус» назначил нового спортивного директора

Комментарии

Туринский «Ювентус» объявил о назначении Марко Оттолини на пост спортивного директора клуба.

«Ювентус» рад объявить о назначении Марко Оттолини новым спортивным директором.

С 1 января 2026 года Оттолини официально присоединился к «бьянконери» и будет подчиняться генеральному директору Дамьену Комолли», – сообщает официальный сайт «Ювентуса».

Ранее Оттолини уже работал в туринском клубе на должности скаута и руководителя отдела аренд, после чего стал спортивным директором «Дженоа» в 2022 году. Под его руководством «грифоны» вернулись в Серию А.

На данный момент «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка в 17 встречах. «Зебры» отстают от лидирующего «Интера» на четыре очка.

Комментарии
