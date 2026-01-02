Скидки
Главная Футбол Новости

Паскаль Грос вернулся в «Брайтон» из «Боруссии» Д, куда он перешёл летом 2024 года

Комментарии

«Брайтон» на официальном сайте объявил о возвращении в клуб центрального полузащитника Паскаля Гроса. 34-летний футболист перешёл в английскую команду из дортмундской «Боруссии». Немец выступал в составе «шмелей» с лета 2024 года, когда перешёл из «Брайтона».

Контракт Гроса с «чайками» рассчитан до июня 2027 года.

До перехода в «Боруссию» Грос выступал в составе «Брайтона» с лета 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 261 матче во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 53 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

