Защитник Винья, интересовавший «Спартак», переходит из «Фламенго» в «Ривер Плейт» — Конур

Левый защитник «Фламенго» Матиас Винья переходит в «Ривер Плейт». Аргентинский клуб объявит о трансфере 28-летнего футболиста в течение двух-трёх дней. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X.

Ранее Конур писал, что интерес к Винье проявляет московский «Спартак». Подчёркивалось, что красно-белые сделали два предложения о покупке уругвайского защитника. Первое из них составило € 3 млн, а второе — € 4 млн. Однако «Фламенго» ответил отказом.

Винья играет за «Фламенго» с января 2024 года. За этот период уругваец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одни голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

