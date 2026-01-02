Скидки
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» собирается подписать защитника «Брюгге» в ближайшие дни – Mirror

«Ливерпуль» собирается подписать 21-летнего защитника Хоэля Ордоньеса из «Брюгге» в ближайшие дни. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, переход эквадорца может обойтись клубу в £ 43 млн (€ 49,5 млн). Мерсисайдцы готовы потратить данную сумму, так как испытывают проблемы в линии защиты после травмы крестообразной связки колена у 19-летнего Джованни Леони, перешедшего из «Пармы» в «Ливерпуль» летом за € 31 млн.

Напомним, в летнее трансферное окно клуб из Ливерпуля потратил € 483 млн.

Хоэль Ордоньес в нынешнем сезоне провёл 23 матча за бельгийский клуб во всех турнирах, в которых забил один гол. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 28 млн.

