Данни назвал лучшего футболиста «Зенита» в 2025 году

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни ответил, какого футболиста санкт-петербургской команды он считает лучшим в 2025 году.

«Для меня лучший игрок «Зенита» в этом году — это Андрей Мостовой. Мне нравится, как он играет, действительно очень нравится его футбол. Конечно, у «Зенита» много футболистов, которые могут претендовать на это звание, выбрать одного всегда сложно. Но если говорить о моём личном мнении, назову Мостового», — приводит слова Дании Sport24.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

