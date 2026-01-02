Стали известны две причины, препятствующие возвращению Канселу в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта провёл встречу с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы правого защитника «Аль-Хилаля» Жоау Канселу. В ходе общения Лапорта не выразил твёрдой заинтересованности сине-гранатовых в 31-летнем футболисте. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, потенциальному возвращению Канселу в каталонский клуб препятствует зарплата португальца, чей оклад в «Аль-Хиляле» составляет € 15 млн. Даже при условии, что саудовская команда возьмёт на себя существенную часть зарплаты (в случае аренды защитника), «Барселоне» всё равно будет сложно покрывать её.

Кроме того, «блауграна» в большей степени заинтересована в подписании центрального защитника, способного играть на левом фланге, обладающего качественной передачей.

Канселу выступал в составе «Барселоны» с 2023 по 2024 год. За этот период он провёл 42 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и сделал пять ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

