«Милан» следит за ситуацией вокруг защитника «Баварии» Мин Джэ и может подписать игрока

«Милан» может подписать защитника мюнхенской «Баварии» Кима Мин Джэ. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, красно-чёрные рассматривают трансфер корейского игрока обороны для усиления линии защиты. Футболисту интересен вариант перехода в миланский клуб, так как игрок стремится получить больше времени на поле в преддверии чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Напомним, Мин Джэ выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи» в сезоне-2022/2023.

Нынешний контракт Кима Мин Джэ заканчивается в конце июня 2028 года. В нынешнем сезоне кореец провёл за «Баварию» 17 матчей во всех турнирах.