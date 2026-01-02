Скидки
22:45 Мск
Тренер «Эспаньола» раскритиковал назначение каталонского судьи на дерби с «Барселоной»

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес раскритиковал назначение каталонского судьи Виктора Гарсии Вердуры на матч 18-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, это ошибка. Такие вещи не имеют особого смысла. Это создает споры там, где их не было. Технический комитет арбитров (CTA) тоже принимает решения, надеюсь, это не обернется против меня. Это ошибка, её можно было избежать. Будем надеяться, что давление, которое он испытывает перед этим матчем, не сыграет против него. Такое давление излишне – что бы он ни делал, всё сыграет против. Если на него и так смотрят свысока в обычном матче, представьте… Если «Эспаньол» от этого выиграет, лучше ему покинуть Каталонию», – приводит слова Гонсалеса Sport.es.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 46 очков в 18 встречах. «Эспаньол» с 33 очками занимает пятое место.

