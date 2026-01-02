Скидки
22:45 Мск
Футбол Новости

Вингер «Тоттенхэма» Манор Соломон перешёл в «Фиорентину» на правах аренды

Комментарии

«Тоттенхэм» на официальном сайте объявил об отзыве крайнего нападающего Манора Соломона из аренды в «Вильярреале». Израильский футболист будет выступать до конца нынешнего сезона за «Фиорентину», куда он также перешёл на правах аренды.

В первой половине сезона2025/2026 Соломон провёл 11 матчей за «Вильярреал», в которых отметился голом.

Нападающий присоединился к лондонскому клубу летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период Соломон принял участие в шести матчах и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

