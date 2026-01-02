Скидки
22:45 Мск
«Ливерпуль» договорился о переходе центрального защитника из Австрии — Романо

«Ливерпуль» договорился о переходе центрального защитника из Австрии — Романо
«Ливерпуль» договорился о подписании 17-летнего центрального защитника «Аустрии» Ифеаньи Ндукве. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, австрийский клуб принял предложение по переходу футболиста, которое вступает в силу с июля 2026 года. Сам Ндукве также согласился стать игроком мерсисайдцев.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах на молодёжном уровне, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Сколько стоят молодые футболисты:

