Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА арендует Айдына за € 650 тыс., Саусь не перейдёт в стан красно-синих — источник

ЦСКА арендует Айдына за € 650 тыс., Саусь не перейдёт в стан красно-синих — источник
Комментарии

Крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын переходит в ЦСКА. При этом эта сделка отменяет трансфер полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в стан красно-синих. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, 25-летний вингер переходит в московский клуб на правах платной аренды за € 650 тыс., рассчитанной до 15 июня. Арендное соглашение предусматривает обязательство выкупа за € 6 млн, если Айдын проведёт шесть матчей в Мир РПЛ/Фонбет Кубке России (как минимум по 55 минут в каждом турнире) или при условии, что ЦСКА выиграет чемпионат России, а нападающий сыграет не меньше тайма в 50% от оставшихся матчей в лиге.

В случае выкупа Айдына красно-синие заплатят € 3 млн в течение месяца и столько же до лета 2027-го. Также «Фенербахче» получит 20% от прибыли с перепродажи игрока. В скором времени Огуз должен пройти медобследование и 13 января отправиться на первый сбор команды в Абу-Даби.

Материалы по теме
Саусь может стать частью сделки по обмену ЦСКА и «Зенита» Дивеева на Гонду — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android