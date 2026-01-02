ЦСКА арендует Айдына за € 650 тыс., Саусь не перейдёт в стан красно-синих — источник

Крайний нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын переходит в ЦСКА. При этом эта сделка отменяет трансфер полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в стан красно-синих. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, 25-летний вингер переходит в московский клуб на правах платной аренды за € 650 тыс., рассчитанной до 15 июня. Арендное соглашение предусматривает обязательство выкупа за € 6 млн, если Айдын проведёт шесть матчей в Мир РПЛ/Фонбет Кубке России (как минимум по 55 минут в каждом турнире) или при условии, что ЦСКА выиграет чемпионат России, а нападающий сыграет не меньше тайма в 50% от оставшихся матчей в лиге.

В случае выкупа Айдына красно-синие заплатят € 3 млн в течение месяца и столько же до лета 2027-го. Также «Фенербахче» получит 20% от прибыли с перепродажи игрока. В скором времени Огуз должен пройти медобследование и 13 января отправиться на первый сбор команды в Абу-Даби.

Материалы по теме Саусь может стать частью сделки по обмену ЦСКА и «Зенита» Дивеева на Гонду — источник

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: