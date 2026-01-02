«Хотите меня уволить? Знаю, что вам надоел». Гвардиола — о слухах об уходе из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с раздражением высказался по поводу слухов о его возможном уходе из клуба перед матчем 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Челси».

«Зачем мне сообщать вам своё мнение? Это всего лишь слух. Вы хотите меня уволить? О боже. У меня есть контракт, говорил это уже тысячу миллионов раз. Но ведь мой авторитет равен нулю, верно? Знаю, что вам надоел за 10 лет. Вы хотите, чтобы я уехал? Да, в этом почти уверен. Знаете, однажды я уйду. Обещаю. Но у меня есть контракт, я счастлив, хочу бороться со своей командой. Руководство меня уважает. Они доказали это в прошлом сезоне тем, что произошло в клубе, когда мы не выиграли ни одной игры за два-три месяца. Они меня поддерживают. Так что же могу сделать? Может быть, однажды это случится, не знаю. Футбол — сюрприз. Могу лишь подтвердить, как мне повезло. Был и остаюсь в том клубе, в котором нахожусь сейчас. Мой клуб необыкновенный», — приводит слова Гвардиолы The Sun.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Сити» набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Челси» располагается на пятой строчке, у команды 30 набранных очков.