Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Швайнштайгер сделал прогнозы на турниры 2026 года: АПЛ, Бундеслигу, ЛЧ и ЧМ

Швайнштайгер сделал прогнозы на турниры 2026 года: АПЛ, Бундеслигу, ЛЧ и ЧМ
Комментарии

Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер сделал прогнозы на крупные турниры 2026 года. Он предсказал победителей таких соревнований, как АПЛ, Бундеслига, Лига чемпионов и чемпионат мира.

По мнению Швайнштайгера, в английской Премьер-лиге победу одержит «Арсенал». В Бундеслиге он считает фаворитом «Баварию», которая также, по его прогнозу, станет победителем Лиги чемпионов. Что касается чемпионата мира 2026 года, Швайнштайгер считает, что трофей завоюет сборная Англии.

Стоит отметить, что год назад Швайнштайгер правильно предсказал чемпионов Англии и Германии. Однако в своих прогнозах по Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубному чемпионату мира он допустил ошибки.

Материалы по теме
Ана Иванович официально подала на развод с Бастианом Швайнштайгером — Bild
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android