Швайнштайгер сделал прогнозы на турниры 2026 года: АПЛ, Бундеслигу, ЛЧ и ЧМ

Экс-полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер сделал прогнозы на крупные турниры 2026 года. Он предсказал победителей таких соревнований, как АПЛ, Бундеслига, Лига чемпионов и чемпионат мира.

По мнению Швайнштайгера, в английской Премьер-лиге победу одержит «Арсенал». В Бундеслиге он считает фаворитом «Баварию», которая также, по его прогнозу, станет победителем Лиги чемпионов. Что касается чемпионата мира 2026 года, Швайнштайгер считает, что трофей завоюет сборная Англии.

Стоит отметить, что год назад Швайнштайгер правильно предсказал чемпионов Англии и Германии. Однако в своих прогнозах по Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубному чемпионату мира он допустил ошибки.