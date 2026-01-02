Скидки
Дани Алвес приобрёл 50% акций португальского футбольного клуба — TyC Sports
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес стал новым инвестором футбольного клуба «Сан-Жуан-де-Вер», выступающего в португальской Лиге 3 (третьем дивизионе Португалии). Алвес приобрёл 50% акций клуба и договорился о полной покупке по окончании сезона-2025/2026, сообщает TyC Sports.

Фото: Соцсети Алвеса

Помимо административной работы, бывший защитник рассматривает возможность возвращения в профессиональный футбол на ограниченный период.

Игрок не выходил на поле с 2023 года, после того как был арестован в Испании по обвинению в сексуальном насилии. Дело длилось более года, в течение которого он находился под арестом, а в 2024 году игрок был приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы. В 2025 году суд отменил обвинительный приговор из-за недостаточности доказательств.

Дани Алвес является шестикратным чемпионом Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны», двукратным обладателем Кубка УЕФА в составе «Севильи». Также защитник дважды выигрывал чемпионат Франции в составе «ПСЖ».

