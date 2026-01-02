Холанд забил больше голов в сезоне, чем клубы АПЛ «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в сезоне-2025/2026 забил 19 голов, что больше, чем у клубов АПЛ «Ноттингем Форест» (18) и «Вулверхэмптон» (11). Об этом сообщает аналитический портал WhoScored.

Всего в текущем сезоне Холанд принял участие в 24 встречах во всех турнирах. На его счету 25 забитых мячей и четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн.

После 19 туров «Манчестер Сити» расположился на втором месте турнирной таблицы АПЛ с 41 очком, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка. В следующем, 20-м туре, «горожане» примут дома лондонский «Челси». Матч состоится 4 января.