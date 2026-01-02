Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд забил больше голов в сезоне, чем клубы АПЛ «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон»

Холанд забил больше голов в сезоне, чем клубы АПЛ «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в сезоне-2025/2026 забил 19 голов, что больше, чем у клубов АПЛ «Ноттингем Форест» (18) и «Вулверхэмптон» (11). Об этом сообщает аналитический портал WhoScored.

Всего в текущем сезоне Холанд принял участие в 24 встречах во всех турнирах. На его счету 25 забитых мячей и четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 200 млн.

После 19 туров «Манчестер Сити» расположился на втором месте турнирной таблицы АПЛ с 41 очком, отставание от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка. В следующем, 20-м туре, «горожане» примут дома лондонский «Челси». Матч состоится 4 января.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?
Холанд стремится в космос не только по голам. Как и сколько он зарабатывает?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android