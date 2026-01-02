L'Équipe сообщил об увеличении срока восстановления Матвея Сафонова
Поделиться
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, получивший перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», может выбыть из строя на пять—шесть недель. Это дольше, чем предполагалось изначально, сообщает L'Équipe.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
Первоначальные оценки предполагали, что российский вратарь выбудет из строя на три—четыре недели. Однако с тех пор сроки восстановления увеличились. Несмотря на то что Сафонов возобновил тренировки (бег, удары по воротам), он по-прежнему носит защитный бандаж, который не позволяет ему использовать левую руку.
Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 января 2026
-
22:05
-
22:03
-
21:53
-
21:42
-
21:41
-
21:33
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:10
-
21:05
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:31
-
20:23
-
20:19
-
20:08
-
20:04
-
19:53
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:32
-
19:24
-
19:17
-
18:51
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:35
-
18:20
-
18:05
-
17:56
-
17:48