Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
L'Équipe сообщил об увеличении срока восстановления Матвея Сафонова

L'Équipe сообщил об увеличении срока восстановления Матвея Сафонова
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, получивший перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», может выбыть из строя на пять—шесть недель. Это дольше, чем предполагалось изначально, сообщает L'Équipe.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Первоначальные оценки предполагали, что российский вратарь выбудет из строя на три—четыре недели. Однако с тех пор сроки восстановления увеличились. Несмотря на то что Сафонов возобновил тренировки (бег, удары по воротам), он по-прежнему носит защитный бандаж, который не позволяет ему использовать левую руку.

Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.

