L'Équipe сообщил об увеличении срока восстановления Матвея Сафонова

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, получивший перелом левой руки в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго», может выбыть из строя на пять—шесть недель. Это дольше, чем предполагалось изначально, сообщает L'Équipe.

Первоначальные оценки предполагали, что российский вратарь выбудет из строя на три—четыре недели. Однако с тех пор сроки восстановления увеличились. Несмотря на то что Сафонов возобновил тренировки (бег, удары по воротам), он по-прежнему носит защитный бандаж, который не позволяет ему использовать левую руку.

Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.