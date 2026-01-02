Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Жерсон хочет вернуться в Бразилию — вице-президент «Крузейро»

Игрок «Зенита» Жерсон хочет вернуться в Бразилию — вице-президент «Крузейро»
Комментарии

Вице-президент «Крузейро» Педро Хунио сообщил о ходе переговоров по поводу перехода полузащитника Жерсона, который выступает за «Зенит». По словам руководителя, есть вероятность положительного исхода для клуба, однако он подчеркнул, что процесс может занять время.

«Он игрок, с которым мы ведём переговоры, это непростые переговоры. Они могут продлиться много дней из-за того, что он в большом клубе в России. Как хороший шахтёр мы ведём переговоры не спеша, ежедневно.

У нас большие ожидания, однако знаем, это непростые переговоры. Мы работаем над ними. Кто знает, у нас всё может закончиться положительно. Он хочет вернуться в бразильский футбол, и «Крузейро» для него — один из вариантов», — приводит слова вице-президента Globo.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» не готов платить € 40 млн, которые запрашивает санкт-петербургский клуб за хавбека.

Материалы по теме
Отец Жерсона заявил, что полузащитник «Зенита» договаривается о переходе в «Крузейро»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android