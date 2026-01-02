Игрок «Зенита» Жерсон хочет вернуться в Бразилию — вице-президент «Крузейро»

Вице-президент «Крузейро» Педро Хунио сообщил о ходе переговоров по поводу перехода полузащитника Жерсона, который выступает за «Зенит». По словам руководителя, есть вероятность положительного исхода для клуба, однако он подчеркнул, что процесс может занять время.

«Он игрок, с которым мы ведём переговоры, это непростые переговоры. Они могут продлиться много дней из-за того, что он в большом клубе в России. Как хороший шахтёр мы ведём переговоры не спеша, ежедневно.

У нас большие ожидания, однако знаем, это непростые переговоры. Мы работаем над ними. Кто знает, у нас всё может закончиться положительно. Он хочет вернуться в бразильский футбол, и «Крузейро» для него — один из вариантов», — приводит слова вице-президента Globo.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» не готов платить € 40 млн, которые запрашивает санкт-петербургский клуб за хавбека.