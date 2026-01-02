Скидки
Роберто Карлос выписан из больницы после операции на сердце — MD

Бывший защитник махачкалинского «Анжи», мадридского «Реала» и миланского «Интера» Роберто Карлос выписан из больницы, где ему сделали операцию на сердце, сообщает Mundo Deportivo.

52‑летний бразилец в соцсетях опубликовал фотографию с врачами, которые провели операцию, с подписью: «Благодарю весь медицинский персонал за их внимание и заботу».

Фото: Соцсети Роберто Карлоса

31 декабря врачи в ходе обследования обнаружили у бразильца тромб в ноге. МРТ всего тела показала, что сердце функционирует неправильно. Роберто Карлос был госпитализирован для проведения операции, которая из‑за осложнения продлилась три часа вместо 40 минут.

Роберто Карлос выступал за «Реал» с 1996 по 2007 год. В составе мадридского клуба он стал четырёхкратным чемпионом Испании, а также три раза выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года. В сезоне‑2011/2012 бразилец выступал за махачкалинский «Анжи».

