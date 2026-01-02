«Барселона» интересуется полузащитником клуба Сегунды «Депортиво»

Каталонская «Барселона» следит за полузащитником клуба «Депортиво» Еремаем Эрнандесом, который выступает во втором по силе дивизионе Испании, Сегунде. Сумма отступных за игрока составляет € 40 млн, контракт подписан до 2030 года. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

В сезоне-2025/2026 Эрнандес провёл 19 матчей, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.

После 18 туров «Барселона» занимает первое место в испанской Ла Лиге с 46 очками, отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка.