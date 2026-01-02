Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» интересуется полузащитником клуба Сегунды «Депортиво»

Каталонская «Барселона» следит за полузащитником клуба «Депортиво» Еремаем Эрнандесом, который выступает во втором по силе дивизионе Испании, Сегунде. Сумма отступных за игрока составляет € 40 млн, контракт подписан до 2030 года. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

В сезоне-2025/2026 Эрнандес провёл 19 матчей, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.

После 18 туров «Барселона» занимает первое место в испанской Ла Лиге с 46 очками, отрыв от мадридского «Реала» составляет четыре очка.

